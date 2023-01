Governo: Piantedosi, clima unanimità, andrà avanti per i prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Assisto ad un clima, in Consiglio dei ministri, di totale unanimità di ispirazione e condivisione di discussioni e decisioni. Non c'è stata una decisione in Consiglio dei ministri che non sia stata presa all'unanimità. Questo è quello che conta, il resto fa parte del retroscena”. Ne è convinto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4. “Credo che, se queste sono le condizioni, il governo del presidente Meloni si prenoti a governare non solo questi 5 anni ma anche i 5 successivi”, ha aggiunto. (Rin)