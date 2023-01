© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Meeting “Without a scalpel day” per illustrare i trattamenti di radiologia interventistica di cui il Gemelli è un riferimento nazionale e internazionale. Nel corso dell’incontro gli esperti del Gemelli presenteranno le nuove tecniche; in programma la testimonianza di pazienti dell’Associazione Italiana dei Malati di Cancro (Aimac). Modera il giornalista Rai e scrittore Franco Di Mare.Roma, Policlinico universitario A. Gemelli Irccs (ore 12)- Convegno “La Biodiversità sotto casa. Un futuro ecologico dell’ex SNIA Viscosa di Roma: vivere, tutelare e governare il processo di rinaturazione spontanea di una archeologia industriale." Esperti ed accademici tra i quali Enrico Alleva, Stefano Boeri, Antonello Pasini, Lisa Bauleo, Giuliano Fanelli, Alessandra Viola illustreranno lo straordinario valore del processo di rinaturazione innescato dal Lago Bullicante, l'unico lago naturale della città di Roma, dove la presenza di una prodigiosa biodiversità ha indicato la strada per ridefinire la destinazione d’uso dell’area.Roma, Campidoglio (ore 15)- Incontro "La Cultura è un'Impresa", una tavola rotonda sul tema del finanziamento pubblico-privato verso la cultura. Saranno presenti, tra gli altri, Miguel Gotor, assessore alla Cultura del Comune di Roma e Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio Roma 1 Centro.Roma, spazio Scena, via degli Orti d'Alibert 1 (ore 18)- Presidio promosso dai centri antiviolenza, le associazioni del territorio e le realtà femministe che lavorano per prevenire e contrastare la violenza.Roma, viale Amelia (ore 18:30) (segue) (Rer)