Nigeria: Tajani, brutale omicidio sacerdote riporta attenzione su dramma persecuzione cristiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brutale omicidio di un sacerdote in Nigeria pone di nuovo l’attenzione sul dramma delle persecuzioni dei cristiani nel mondo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio diramato dopo l'attacco sferrato questa mattina in Nigeria contro la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro, durante il quale è stato ucciso Padre Isaac Achi e ferito il confratello padre Collins. Nel suo messaggio Tajani ha aggiunto: “Ecco perché chiedo a tutti i governi di proteggere le minoranze cristiane. Presto nominerò un inviato speciale per tutelare i cristiani nel mondo”. (segue) (Res)