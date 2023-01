Business news: Brasile, Paese registra sesto più basso indice di inflazione tra i paesi del G20 nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha chiuso il 2022 con il sesto più basso indice di inflazione tra i paesi del G20. Lo riferisce la Austin Rating. L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è stato lo scorso anno del 5,79 per cento. I paesi che hanno registrato risultati migliori sono la Cina (1,8 per cento), l'Arabia Saudita (2,9), il Giappone (3,9), la Corea del Sud (5) e l'Indonesia (5,5). I primi posti nella classifica dei tassi di inflazione sono occupati da Argentina (95,4 per cento), Turchia (64,3), Russia (12,2), Italia (11,6) e Regno Unito (11,5). (Res)