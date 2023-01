Iran: rapporto, 522 persone uccise in quattro mesi di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 522 persone sono state uccise in quattro mesi di proteste antigovernative in Iran, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’agenzia di stampa “Human Rights Activists” (Hrana) con sede negli Stati Uniti. Tra i morti ci sono 70 minori e 68 membri delle forze di sicurezza, ha riferito l'agenzia. Nel periodo compreso tra il 17 settembre 2022 e il 14 gennaio 2023, quasi 20.000 persone sono state arrestate, 110 delle quali con accuse che potrebbero portare a una condanna a morte, indica il rapporto, ricordando che finora quattro manifestanti sono stati giustiziati. Le proteste sono state innescate dalla morte durante la custodia di Mahsa Amini, 22 anni, una donna curdo-iraniana, arrestata dalla polizia morale con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo. Le proteste hanno interessato 164 località (Res)