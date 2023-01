Ambiente: Coldiretti, per 7 italiani su 10 cinghiali sono troppi e vanno fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi sette italiani su dieci, il 69 per cento, ritengono che i cinghiali siano troppo numerosi mentre c’è addirittura un 58 per cento che li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per l’equilibrio ambientale, come pensa il 75 per cento. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ in riferimento alla presenza dei cinghiali addirittura a villa Pamphilj a Roma. Non è un caso che - sottolinea Coldiretti - oltre sei italiani su 10 (62 per cento) ne hanno una reale paura e quasi la metà (48 per cento) non prenderebbe addirittura casa in una zona infestata dai cinghiali. I branchi – sottolinea Coldiretti – si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con evidenti rischi per la salute. (segue) (Rin)