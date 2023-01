Milano: De Corato, sorveglianza speciale per attivisti Ultima Generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ‘sorveglianza semplice’ non basta, e questa mattina abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione”. Lo afferma in una nota l’onorevole Riccardo De Corato commentando l’imbrattamento dell’opera “L.O.V.E” di Maurizio Cattelan in Piazza Affari, da parte di tre attivisti di Ultima Generazione. Per l’onorevole “occorre subito e presto la ‘sorveglianza speciale’ che impedisce loro per un anno di muoversi dalla città dove risiedono o dimorano e, nel caso in cui non rispettino tale ordinanza, vengono immediatamente arrestati”. “Come al solito, da parte di Sindaco e Majorino, silenzio tombale per l'ennesimo gesto imbecille, da parte di tre attivisti, contro uno dei luoghi più importanti del capoluogo lombardo” conclude De Corato. (Com)