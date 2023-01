© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini partecipa alla presentazione della "Piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi energetici di Roma Capitale", iniziativa pilota realizzata nell'ambito del progetto europeo Platoon, finanziato dal Programma Horizon 2020. Intervengono: Martino Maggio, Senior Researcher Engineering Ingegneria Informatica - Carola Clemente, Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" - Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma - Edoardo Zanchini, Direttore Ufficio di scopo "Clima" - Franco La Torre, Risorse per Roma.Roma, Campidoglio (ore 10)- L'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, partecipa alla presentazione del progetto "Tranvia Viale Palmiro Togliatti, Cinecittà-Ponte Mammolo".Roma, Casa della Cultura di Villa De Sanctis, via Casilina, 665 (ore 17)- Inaugurazione del primo intervento artistico del progetto "Cabin art". Interviene Lorenzo Marinone, delegato del sindaco alle Politiche giovanili di Roma Capitale.Roma, cabina del Corpo Polizia locale, via Petroselli, angolo via Vico Jugario (ore 11) (segue) (Rer)