Cultura: Fini su Dante, nel ‘300 non c’erano destra e sinistra

- “Personalmente non lo avrei detto, non l’ho capito”. Così l’ex leader di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, ospite di “In mezz’ora in più” su Rai3, ha commentato le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla collocazione politica del sommo poeta Dante. Nel ’300, ha poi aggiunto, destra e sinistra “non c’erano, non c’erano le categorie di destra e sinistra” e comunque “è un errore valutare con i valori di oggi i fatti di ieri”. (Rin)