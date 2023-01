Lazio 2023: Rocca, su santità D'Amato è falso, ha aumentato spesa per privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato mi chiama il "paladino del privato" "soltanto perché per lavoro ho avuto responsabilità in amministrazioni sia pubbliche che private. Ma è proprio lui che, dal 2016 al 2021, ha aumentato la spesa corrente di mezzo miliardo di euro in favore dei privati, anziché investire sui tanti bisogni della sanità pubblica laziale, in particolare quella delle province abbandonate a se stesse. È falso, disonesto intellettualmente". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di un incontro con la candidata Maria Beatrice Scibetta della lista civica "Francesco Rocca presidente" al Teatro Italia a Roma. "Come risponde piuttosto D'Amato sulle migrazioni sanitarie per i malati oncologici, cardiaci, per le cure contro l'infertilità? I numeri sono desolante - ha aggiunto Rocca -. La mia sarà una Regione che rimetterà al centro la persona e i suoi bisogni". (Rer)