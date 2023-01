Russia: Putin, operazione speciale in Ucraina mostra dinamiche positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione militare speciale condotta dalla Russia in Ucraina mostra “delle dinamiche positive”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un intervento per l’emittente “Rossija 1”. "Tutto si sta sviluppando all'interno del piano del ministero della Difesa e dello Stato maggiore", ha detto Putin. Il capo del Cremlino ha poi definito “stabile” la situazione economica russa. "È molto meglio non solo di quello che hanno previsto i nostri avversari, ma anche di quello che abbiamo previsto noi", ha sottolineato il presidente russo.(Rum)