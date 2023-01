Violenza donne: Bonetti-Gelmini (Terzo polo), Parlamento calendarizzi legge per proteggere vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Per fermare davvero la violenza contro le donne, l'Italia ha bisogno dell'impegno del Parlamento in iniziative concrete e immediate. “Per questo facciamo appello agli onorevoli presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, e a tutte le forze parlamentari perché sia calendarizzata con urgenza la proposta di legge ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica’, che era stata varata dal governo Draghi con il contributo di tutte le ministre, successivamente bloccata in Senato e da noi ripresentata sia alla Camera che in Senato”. Così le due parlamentari del Terzo Polo ed ex ministre, Elena Bonetti e Mariastella Gelmini, in una nota congiunta da Mantova, dove hanno presentato il programma del Terzo Polo in vista delle elezioni regionali in Lombardia. “Di fronte ad un nuovo femminicidio, all'ennesima vita spezzata, non possiamo fermarci a commentare i numeri di un fenomeno”, sottolineano Bonetti e Gelmini, che aggiungono: “Per proteggere le donne e evitare l'escalation della violenza servono più strumenti e servono con urgenza". (Rin)