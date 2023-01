© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16:30)VARIEIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, partecipa all'incontro sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 organizzato da Assimpredil Ance. Presente anche il sottosegretario del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli e la presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis.Assimpredil Ance, via San Maurilio, 21 (ore 10)Cna Lombardia incontra la candidata del Terzo polo alla presidenza di Regione Lombardia Letizia Moratti, Presente Giovanni Bozzini, presidente di Cna Lombardia.Diretta streaming (ore 10:30)Il presidente di Adm Marco Pedroni partecipa alla conferenza stampa “L'Italia di oggi e di domani. Il ruolo sociale ed economico della distribuzione moderna”. Presente anche il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari, e il direttore agroalimentare e vini di Ice, Brunella Saccone.Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova, 1 (ore 10:30)Il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino partecipa alla presentazione della lista Alleanza Verdisinistra. Presente il segretario nazionale Nicola Fratoianni.Ostello Bello Duomo, via Medici, 4 (ore 11:30)Il ministro alla Disabilità, Alessandra Locatelli, visita l'asilo Mariuccia.Via Jommelli, 18 (ore 15)Il presidente Silvio Berlusconi partecipa alla presentazione delle liste di Forza Italia per la Regione Lombardia.Villa Gernetto, via Volta, Lesmo/Mb (ore 16).Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, e il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, partecipano alla presentazione del volume “Immigrazione e pluralismo religioso”. Presente anche il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, e il vescovo ausiliario, mons. Franco Agnesi.Sala Napoleonica, Università degli Studi di Milano, via Sant'Antonio, 12 (ore 17-19)(Rem)