Egitto: la Corte suprema respinge i ricorsi contro i contratti dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell'Egitto ha emesso una sentenza che respinge i ricorsi contro la costituzionalità della legge sui contratti stipulati dallo Stato. La sentenza rende "immuni" ai ricorsi i contratti stipulati dallo Stato, in particolare la vendita di proprietà pubbliche, secondo quanto riferiscono i media egiziani. "L'economia nazionale ha attraversato una fase critica in cui ha dovuto lavorare per attrarre investimenti esteri. Bloccare tutto ciò mina la fiducia nella solidità dell'economia", ha detto il giudice Mahmoud Mohamed Ghoneim in una nota. La legge incoraggia gli investimenti pubblici e privati ​​e fornisce loro un ambiente attraente, in modo da sostenere l'economia nazionale, ha aggiunto Ghoneim. (Cae)