Regionali: Scibetta (Rocca Presidente) apre campagna elettorale con il pancione

- È partita ufficialmente oggi, al Teatro Italia di via Baria Roma, la campagna elettorale della candidata nella "Lista Civica Rocca Presidente", Maria Beatrice Scibetta. "Siamo già in accoppiata, tra qualche giorno potrete votare anche mio figlio - ha scherzato indicando il pancione Scibetta - a giorni partorirò il mio secondogenito e si, mi stanca fare la campagna elettorale al nono mese, ma soffro di più nel vedere una Regione in cui i servizi sono scadenti e i giovani sono costretti ad andare via". Sostegno alla maternità, ai giovani, all'imprenditoria e un forte radicamento nell'associazionismo, queste le cifre degli interventi sul palco del Teatro Italia di Roma. Ai circa quattrocento presenti, si sono rivolti medici, imprenditori e professionisti per esporre parte del programma della candidata che da più di dieci anni è impegnata nel civismo romano. Ha chiuso l'evento il candidato Presidente del Centrodestra Francesco Rocca spiegando nei dettagli la sua idea per la Sanità e sulle tasse, non senza qualche bordata al candidato del centrosinistra D'Amato. "Ho la sensazione che vinceremo e governeremo il Lazio per dare una nuovo futuro a tutti i cittadini".