Egitto-Cina: presidente Al Sisi riceve il ministro degli Esteri, intesa per maggiore collaborazione (2)

- Durante l'incontro, le parti hanno discusso delle prospettive per migliorare la cooperazione bilaterale. Il ministro degli Esteri cinese ha espresso l'entusiasmo della Cina nel continuare a sviluppare e sostenere programmi e attività di sviluppo e progetti nazionali in Egitto. Il capo della diplomazia di Pechino ha annunciato che la moderna infrastruttura egiziana è integrata con l'iniziativa cinese "Belt and Road", la nuova via della seta. In merito agli sviluppi della situazione regionale, il presidente Al Sisi ha sottolineato la ferma posizione dell'Egitto per ripristinare la sicurezza e la stabilità dei Paesi che soffrono di crisi nella regione, rafforzare le loro istituzioni nazionali e sostenerle nella lotta al terrorismo. (Cae)