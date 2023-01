Autonomia: Turco (M5s), in maggioranza logica "do ut des"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su presidenzialismo e autonomia differenziata la maggioranza di governo sembra che continui a seguire una logica di 'do ut des'. Non vorremmo, cioè, che il presidenzialismo spinto da Fratelli d'Italia sia la moneta di scambio per sostenere l'assurda proposta leghista del ministro Calderoli sull'autonomia, battezzata anche 'norma spacca-Italia'". Così il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle, replicando all'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nell'attesa di valutare la proposta che verrà dal governo sul presidenzialismo "temiamo - ha chiarito - che sull'autonomia regionale l'intento sia quello di un trasferimento frettoloso di poteri che, nell'attuale situazione economica e sociale del Paese, rischia di cristallizzare le diseguaglianze sociali ed economiche, non solo tra il Nord e il Sud del Paese, ma anche all'interno delle singole regioni tra le aree metropolitane e quelle periferiche. (segue) (Com)