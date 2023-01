Cultura: Rampelli (Fd'I), sogno Italia in cui si rispetti sempre l'architettura razionalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sogno un'Italia in cui si rispetti sempre l'architettura razionalista, che il ministero della Cultura deve vincolare prima che venga cancellata dai giudizi soggettivi; un'Italia in cui il lavoro di chi preserva la bellezza italiana immateriale e materiale sia reso oggettivo e comunque rispettato". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, interpellato dai giornalisti sulle affermazioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sullo Stadio Meazza e il lavoro delle soprintendenze. La bellezza - ha chiarito - genera "identità e ricchezza economica, non solo culturale. Che alcune Soprintendenze non funzionino è evidente visto lo scempio a cui si assiste nei centri storici con edifici fuori contesto e paesaggi devastati, vista la Nuvola di Fuksas all'Eur e lo stadio il centrale del tennis al Foro Italico. Ora si discute sulla demolizione dello Stadio Meazza. Tutta l'architettura degli anni '30, che vengono a studiare in Italia da tutto il mondo, è affidata al giudizio estemporaneo di politici, intellettuali e soprintendenti". (segue) (Rin)