Agroalimentare: Coldiretti, a tavola cibi scaccia tristezza contro il Blue Monday (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dieta mediterranea – sottolinea la Coldiretti – ha vinto la sfida tra 24 diverse alternative con un punteggio di 4,6 su 5 grazie agli effetti positivi sulla salute ed è anche fra le più facili da seguire, adatta alle famiglie, semplice da organizzare con alimenti di base che si trovano in vendita senza problemi, incoraggia un consumo moderato di grassi sani, come l'olio d'oliva, e scoraggia i grassi malsani, come i grassi saturi, con meno del 30 per cento circa delle calorie totali provenienti dai grassi ed è adatta a chi segue prescrizioni religiose halal o kosher. Per la dieta di tutti i giorni il consiglio della Coldiretti è inoltre quello di scegliere prodotti 100 per cento italiani, magari acquistati direttamente dal produttore agricolo, che assicurano maggiori qualità e freschezza. (Rin)