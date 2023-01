Sicurezza: Gasparri, anniversario importante per Polizia penitenziaria, FI sempre a loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Cento anni fa gli agenti di custodia passarono dalle dipendenze del ministero dell'Interno a quelle della Giustizia, il 15 gennaio 1923. Una data storica che sancì un importante cambiamento per il Corpo che cambiò volto. “Forza Italia, nel suo percorso, è sempre stata al loro fianco e in prima linea nella tutela di una professione che comporta moltissimi sacrifici personali e fisici”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “La gestione delle carceri e dei riformatori mutò sotto il punto di vista funzionale, organizzativo e identitario dei suoi membri per diventare quanto oggi rappresenta la Polizia penitenziaria. Auguri quindi a tutte le donne e gli uomini che oggi rappresentano questo corpo”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Abbiamo sostenuto la Polizia penitenziaria attraverso ogni iniziativa parlamentare e ci siamo battuti in ogni sede per riconoscere in maniera sempre più forte e attiva il duro lavoro svolto da questo organico che meriterebbe più riconoscimenti, fiducia e attestazioni". (Rin)