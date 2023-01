Lazio 2023: Rocca, contro di me operazione scorretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho subito attacchi da alcune testate che, fino a pochi giorni fa, hanno lodato il mio operato umanitario senza se e senza ma, e ora mi stigmatizzano e cercano di colpire (sul passato) solo e soltanto perché non condividono lo schieramento con cui corro per la Regione. Questa non è democrazia. Questa è un'operazione bassa e scorretta che i cittadini capiscono bene. Solidarietà e attenzione all'uomo non hanno colore politico, ma sono valori costituzionali e universali". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di un incontro con la candidata Maria Beatrice Scibetta della lista civica "Francesco Rocca presidente" al Teatro Italia a Roma. (Rer)