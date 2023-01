Rai: completato il cast artistico per Sanremo, Paola Egonu e Chiara Francini co-conduttrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Completato il cast artistico per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Come annunciato dalla Rai in una nota, la pallavolista italiana Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini, come già svelato da Amadeus al Tg1, saranno al fianco del direttore artistico e di Gianni Morandi nella terza e quarta serata del Festival (rispettivamente il giovedì e il venerdì) nella veste di co-conduttrici. Chiara Ferragni salirà sul palco del Teatro Ariston il martedì e nella serata finale, Francesca Fagnani, invece, il mercoledì. Durante il Tg1 Amadeus ha anche svelato un altro ospite musicale, il gruppo californiano Black Eyed Peas, che si esibirà mercoledì 8 febbraio e va ad arricchire il cast di presenze che prevede, durante la stessa serata, l’esibizione storica e inedita del trio composto da Albano, Massimo Ranieri e Morandi. (Com)