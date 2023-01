Ex Ilva: M5s, garantire diritti costituzionali come libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La libertà di stampa è un diritto costituzionale, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere, purché sempre nel rispetto della verità dei fatti e nei limiti del diritto di riservatezza altrui. Per questo esprimiamo piena solidarietà a Gad Lerner del Fatto Quotidiano e a Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia per essere stati oggetto recentemente di censure e possibili querele, in merito ad alcune ricostruzioni relative alle dinamiche dell'impianto siderurgico ex Ilva e ai conseguenti rapporti interni a Confindustria Taranto". Lo affermano in una nota congiunta il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del Movimento in Puglia. (segue) (Com)