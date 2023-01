Ex Ilva: M5s, garantire diritti costituzionali come libertà di stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo - proseguono Turco e Donno - rivendichiamo libertà di manifestare contro la decisione del governo Meloni di ripristinare lo scudo penale. Libertà quest'ultima che non è stata possibile esercitare pienamente nella manifestazione indetta a Roma dalle sigle sindacati Fiom, Uilm e Usb, lo scorso 11 gennaio. Ci auguriamo che questo non accada prossimamente sia per la manifestazione del 19 gennaio, sempre a Roma davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sia per il presidio dinanzi alla Prefettura di Taranto, del 17 gennaio, organizzato da diverse associazioni ambientaliste. Ci auguriamo - l'auspicio dei parlamentari - che sulla complessa questione ex Ilva tutti gli stakeholder possano sempre esprimere opinioni e sensibilità anche se diverse". (Com)