Ex Ilva: Bonelli, a Taranto cresce inquinamento mentre governo introduce immunità penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Taranto l’inquinamento cresce mentre il governo Meloni intende introdurre l’immunità penale per gli amministratori dell’ex Ilva. E’ la denuncia del co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che in una nota spiega come l’aumento dell’inquinamento sia dimostrato da “una lettera che, in data 5 gennaio, la dirigenza di Arpa Puglia ha inviato commissari dell'ex Ilva, chiedendo di intervenire per ridurre le emissioni di benzene, composto tossico che genera il cancro, in particolar modo rilevati dalla stazione situata nel quartiere Tamburi – che ha già pesantemente pagato in salute e in vittime il prezzo dell'inquinamento – dove i dati parlano a novembre 2022 di una media di benzene pari a 3,3 nanogrammi per metro cubo un valore superiore alle medie rilevate dal 2019 al 2021”. Intanto il governo Meloni, chiarisce Bonelli, intende introdurre, per decreto, “l’immunità penale a favore degli amministratori ex Ilva, sancendo l'impossibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di emanare provvedimenti interdittivi, come ad esempio i sequestri nei confronti dello stabilimento, e legando le mani ai magistrati, mentre ricordo che già la Corte Costituzionale con sentenza numero 58 del 2018 si era espressa dichiarando illegittimi gli articoli 3 del decreto legge 92 del 2015 e gli articoli 1 comma 2 e 21-octies della legge n. 132 del 2015 che, a seguito dell' incidente mortale sul lavoro di un operaio dell'acciaieria, aveva provveduto a norma di legge a sequestrare l'area". (segue) (Com)