Ex Ilva: Bonelli, a Taranto cresce inquinamento mentre governo introduce immunità penale (2)

- "La popolazione tarantina e i lavoratori dello stabilimento, in questi anni, hanno pagato un prezzo altissimo in termini di salute e, purtroppo, di vittime causate dalla malagestione dell'acciaieria. Da troppo tempo si attendono le bonifiche mai realizzate e la conversione della fabbrica, così come avvenuto a Bilbao in Spagna o nel bacino della Ruhr in Germania. Invece, con ben dodici Decreti Salva-Ilva, i governi continuano a sperticarsi a erogare fondi pubblici a favore dello stabilimento senza chiedere in cambia alcuna garanzia per la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente". Sul pronte giudiziario “il provvedimento proposto dal governo Meloni – incalza Bonelli – viola le norme dello Stato italiano in materia ambientale e quelle relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, infliggendo un colpo mortale alle possibilità di riscatto sociale e di risanamento ambientale di un luogo che, da decenni ormai, è martoriato dall'inquinamento. Inoltre, contrasta con le decisioni della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il grave inquinamento della città di Taranto”. Il governo Meloni, ha poi aggiunto, invece di accelerare sulle bonifiche, utilizzando risorse per risanare luoghi altamente inquinati, “sancisce con decreto legge che a Taranto c'è libertà di inquinare nell'impunità più totale, mettendo a rischio ancora la salute dei cittadini e impedendo loro le possibilità di riscatto”. (Com)