Lombardia 2023: Moratti, in un confronto penso di poter mettere Fontana in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso di poterlo mettere in difficoltà davvero su tante cose. Non le anticipo perché aspetto il confronto e non voglio dargli il vantaggio di sapere su cosa intendo discutere". Lo ha affermato oggi la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, durante l'evento di presentazione dei candidati della propria lista, rispondendo alle domande dei giornalisti che le hanno chiesto quali argomenti avrebbero potuto mettere in difficoltà il candidato di centrodestra, Attilio Fontana, in un eventuale faccia a faccia. Letizia Moratti chiama le parti al confronto "per rispetto degli elettori", sottolineando come non ci si possa lamentare della disaffezione nei confronti della politica "se la politica ha paura a confrontarsi". Intervenendo sul tema dei termovalorizzatori, moratti ha annunciato che "Chiuderemo le discariche, rivedremo tutti gli impianti che sono obsoleti e faremo una mappatura di tutto il suolo lombardo che non è mai stata fatta". (Rem)