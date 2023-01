© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciatore è morto, questa mattina, in un incidente di caccia avvenuto in zona Albaneta su Montecassino. Al momento non si conosce la dinamica di quella che sembra essere una tragedia. Sul posto i vigili del fuoco stanno intervenendo per recuperare la salma della vittima che si trova in una zona impervia del monte, non lontano dall'abbazia e dal cimitero militare polacco. (Rer)