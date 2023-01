Lombardia 2023: Moratti, partito Salvini avrebbe potuto cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il partito di Salvini avrebbe potuto cambiare in questi anni, invece tante cose non sono cambiate. Non mi sembra ci siano misure davvero atte a far crescere la Lombardia con più innovazione e competitività". Lo ha affermato oggi la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, durante l'evento di presentazione dei candidati, che si è svolto all'Hotel dei Cavalieri di Milano. La candidata ha poi attaccato Attilio Fontana sul tema del trasporto pubblico, affermando che "i treni di Trenord non funzionano" e che nel programma del candidato di centrodestra non ci sia l'idea di impartire un cambiamento rispetto a questo argomento. (Rem)