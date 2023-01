Iraq: premier Al Sudani, favorevole a presenza indeterminata forze Usa e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed al Sudani, si è detto favorevole a una presenza indeterminata delle truppe statunitensi e della Nato nel suo Paese. "Pensiamo di aver bisogno delle forze straniere", ha detto in dichiarazioni rilasciate in esclusiva al “Wall Street Journal”. "L'eliminazione dello Stato islamico ha bisogno di più tempo", ha aggiunto. Il premier iracheno ha inoltre detto che sta progettando di inviare una delegazione di alto livello a Washington per colloqui con funzionari statunitensi il mese prossimo, aggiungendo che vorrebbe avere con gli Stati Uniti una relazione simile a quella che hanno l’Arabia Saudita e gli altri produttori petroliferi del Golfo. "Non mi sembra impossibile che l’Iraq abbia un buon rapporto sia con l'Iran che con gli Stati Uniti”, ha dichiarato. (Was)