Lombardia 2023: Rizzi a Ronzulli, qui non facciamo teatro, qualcuno metteva bastoni tra le ruote

21 luglio 2021

- "C’era qualcuno che metteva i bastoni tra le ruote". Lo ha detto l'assessore regionale alla casa e housing sociale Alan Christian Rizzi, commentando con i giornalisti il passaggio da Forza Italia alla Lega, a margine della presentazione dei candidati del Carroccio avvenuta questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare le parole dure utilizzate nei suoi confronti dalla coordinatrice regionale Licia Ronzulli. "Avrebbero dovuto pensarci prima - ha sottolineato iRizzi - il tema non è valorizzare le persone ma è valorizzare il lavoro delle persone che in quel momento hanno un ruolo importante e dare la possibilità di raccontare quello che hanno fatto, qui non facciamo teatro, ma ci occupiamo dei problemi dei cittadini lombardi: diciamo che quel lavoro doveva essere assolutamente raccontato". Rizzi ha poi concluso assicurando che "non voglio polemiche , io e Ronzulli siamo amici e questa amicizia la voglio preservare nella maniera più assoluta. La prego di non citare mio padre perché non lo ha mai conosciuto, Berlusconi e Salvini lo hanno conosciuto". (Rem)