Lombardia 2023: Moratti, nessun attaccamento a poltrona, sono a disposizione Regione

- "L'unica poltrona che avevo l'ho abbandonata quindi non mi sembra che ci sia un forte attaccamento". Lo ha affermato oggi la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, durante l'evento di presentazione dei candidati della propria lista, che si è tenuta all'Hotel dei Cavalieri di Milano, rispondendo alle critiche avanzate ieri dalla capogruppo di Forza Italia in Senato, Licia Ronzulli, che aveva sostenuto come la decisione di Letizia Moratti di candidarsi a presidente fossero "frutto soltanto di ego personale o di un interesse personale che si chiama poltrona". "Me ne avevano proposti tanti di posti di responsabilità - ha proseguito Letizia Moratti -. Non li ho accettati perché ho scelto di mettermi a disposizione della mia Regione. Credetemi, avrei veramente potuto fare altro". (Rem)