Lombardia 2023: Rizzi, probabilmente in FI non erano interessati al mio lavoro

- "Ho cercato in tutti i modi di raccontare quello che stavo facendo, ma probabilmente non erano interessati al mio lavoro". Lo ha detto l'assessore regionale alla casa e housing sociale Alan Christian Rizzi, commentando con i giornalisti il passaggio da Forza Italia alla Lega, a margine della presentazione dei candidati del Carroccio avvenuta questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano. "Mi sento a casa in tutti i sensi - ha spiegato - ho cercato in questi mesi di raccontare una storia al mio partito di tutto quello che stavamo facendo, tutti gli impegni e i sacrifici fatti soprattutto quando mi è stata data la delega alla casa". (Rem)