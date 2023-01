Pd: Mirabelli, Schlein rappresenta un'occasione da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bella mattinata di politica con Elly Schlein oggi a Milano. Tante persone, tanta passione e tanta energia. La voglia di riconnettere il Pd con chi fa più fatica, chi ha bisogno di opportunità, chi non sopporta le diseguaglianze che aumentano e chi pensa che diritti sociali e civili sono tra loro inscindibili. Servono scelte chiare e discontinuità per tornare a essere credibili agli occhi di chi non ci vota più. Elly rappresenta un'occasione da non perdere". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, a margine dell'evento con Elly Schlein a Milano.(Com)