Regionali: Gasparri, Forza Italia sarà protagonista in Lombardia e nel Lazio

21 luglio 2021

- Parlando a Roma nel corso di un'assemblea di farmacisti il vicepresidente del Sanato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si è detto convinto che "le prossime elezioni regionali consentiranno al centrodestra di consolidare la sua esperienza di governo in Lombardia ma anche di ritornare al governo nel Lazio, dove la gestione del Partito democratico ha aggravato tutti i problemi che affliggono la sanità, i trasporti e soprattutto il sistema dei rifiuti". Forza Italia "farà la differenza sia in Lombardia che nel Lazio, ma in tutta Italia in termini di qualità e in termini di numeri per l'affermazione del centrodestra. Siamo protagonisti nella coalizione che è stata fondata da Silvio Berlusconi e alla quale Forza Italia partecipa con spirito costruttivo e propositivo. Senza però mai rinunciare alle proprie specificità. Che riguardano - ha chiarito - la tutela della famiglia e delle imprese, ma la tutela anche delle professionalità". (segue) (Rin)