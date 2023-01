Regionali: Gasparri, Forza Italia sarà protagonista in Lombardia e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farmacisti, medici, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e tante altre figure professionali "sono essenziali in una fase di rilancio della nostra Nazione. Senza di loro - ha aggiunto Gasparri - la gestione del Pnrr, ad esempio, sarebbe impossibile. Si tratta di una mole di finanziamenti che deve essere gestita al meglio grazie anche all'apporto non soltanto delle istituzioni centrali e delle amministrazioni locali, ma di tante figure professionali che consentiranno dei buoni investimenti tesi a creare nuova occupazione e crescita reale". Forza Italia, ha poi concluso, è in campo "sul territorio e tra le categorie per consolidare il ruolo del centrodestra e per essere protagonista di una stagione di buon governo al servizio degli italiani. Vigilando su tutti gli aspetti fiscali, energetici e su tutte le tematiche che preoccupano giustamente la popolazione italiana e alle quali Forza Italia e il governo di centro destra sapranno dare risposte positive", ha concluso. (Rin)