Egitto-Cina: presidente Al Sisi riceve il ministro degli Esteri, intesa per maggiore collaborazione

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi ,ha ricevuto il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, presso il palazzo Ittihadiya, al Cairo, secondo un comunicato stampa della presidenza egiziana. Al Sisi ha auspicato la volontà dell'Egitto di continuare una fruttuosa cooperazione nel quadro del partenariato strategico globale che riunisce i due Paesi amici. Il capo dello Stato egiziano ha elogiato "l'eccezionale ruolo" delle aziende cinesi che partecipano al processo di sviluppo in tutta la Repubblica egiziana. Da parte sua, prosegue il comunicato stampa, Gang ha espresso la volontà di Pechino di continuare a sviluppare le sue relazioni strategiche con l'Egitto in quanto si tratta di "una priorità importante, con un approccio coerente". La Cina rispetta e apprezza il ruolo fondamentale dell'Egitto come pilastro principale della stabilità in Medio Oriente e come centro di gravità del mondo arabo e del continente africano, ha affermato il ministro, secondo la dichiarazione egiziana. Inoltre, il capo della diplomazia cinese ha espresso il fermo sostegno della Cina all'Egitto negli sforzi di sviluppo globale, nella lotta al terrorismo e nel raggiungimento della sicurezza e della stabilità regionali. (segue) (Cae)