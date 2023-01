Viterbo: Coldiretti incontra il ministro Agricoltura Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'attenzione all'ambiente e lotta al consumo del suolo agricolo produttivo alla qualità delle eccellenze Made in Lazio con la tutela delle biodiversità, dal Piano di Sviluppo Rurale alla valorizzazione del turismo, fino alla necessità di una burocrazia più snella. Sono alcuni dei temi trattati nell'incontro di ieri con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, organizzato da Coldiretti Lazio. Un incontro particolarmente partecipato che ha fatto registrare centinaia di presenze. A coordinare i lavori, il direttore di Coldiretti Viterbo, Sara Paraluppi. Al dibattito che si è svolto nella Cooperativa olearia Cesare Battisti presieduta da Enrico Dolci, a Vetralla, in provincia di Viterbo, hanno preso parte anche il vice presidente nazionale di Coldiretti, David Granieri, il Presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Mauro Rotelli e il sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani con la moderazione dalla giornalista del TG5, Francesca Cantini. Protagonisti sono stati gli imprenditori agricoli di Coldiretti Giovani Impresa, che proprio da Viterbo hanno fatto partire nei mesi scorsi la petizione nazionale contro i pannelli solari a terra, che mangiano suolo agricolo produttivo, proponendo l'installazione sui tetti per preservare il terreno fertile. (segue) (Com)