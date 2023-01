Viterbo: Coldiretti incontra il ministro Agricoltura Lollobrigida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo, l'attenzione è stata posta anche sull'importanza di valorizzare il territorio per sfruttare le sue potenzialità turistiche e trasformarle in un'opportunità di crescita, anche professionale, per poter restare nella loro terra e contrastare lo spopolamento dei territori. "L'agricoltura per noi è prossimità, lavoro, cibo - ha ricordato Alessandro De Giovanni, uno dei giovani agricoltori di Viterbo - e servizio alle persone. E' necessario progettare la riqualificazione di tutti i territori, soprattutto attraverso la valorizzazione del turismo per evitare lo spopolamento delle nostre città, dove siamo nati e vogliamo rimanere", sottolineando quanto sia importante avviare un processo di sburocratizzazione. A fargli eco anche la sua collega, Matilde Frateacci, una delle vincitrici degli Oscar Green, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative dei giovani. "Nel rispetto delle nostre produzioni locali - ha spiegato Frateacci - c'è il rispetto delle nostre tradizioni, perché nei piatti tipici realizzati con i prodotti a chilometro zero, c'è un bagaglio culturale fatto di storia dei territori e di famiglie, che si tramandano e custodiscono ricette che caratterizzano la nostra terra", lo ha ricordato raccontando la sua esperienza in azienda, dove ha installato pannelli fotovoltaici sui tetti per evitare di consumare suolo agricolo. "Quello del rispetto delle tradizioni è un altro tema che a me sta molto cuore - ha aggiunto Frateacci - ed è uno dei pilastri della mia aziende e del mio concetto di agricoltura. E' uno dei valori più apprezzato e richiesto dai turisti che vengono a farci visita. Credo quindi che sia uno dei punti su cui prestare la massima attenzione". (Com)