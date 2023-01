© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella direzione dei lavori del Senato non ho trovato una sola polemica” sul comportamento del presidente Ignazio La Russa ma nel momento in cui esce da palazzo Madama e partecipa a iniziative politiche “nessuno lo può contestare per faziosità”. Lo ha affermato l’ex leader di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, ospite di “In mezz’ora in più” su Rai3. (Rin)