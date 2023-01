Lombardia 2023: Salvini, nostra vittoria partirà da Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "La nostra vittoria alle elezioni regionali in Lombardia ci sarà e ci sarà a partire da Milano". Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando dal palco della presentazione delle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali. "Chi sceglie la Lega e Fontana - ha proseguito - fa una scelta importante: la Lega è il partito dei sì, alle opere pubbliche, al lavoro, alla casa e alle assunzioni. Per i no scegliete Pd e M5s". (Rem)