Libia: al via oggi a Sirte la riunione tra inviato Onu e Comitato militare 5+5

- Ha preso il via oggi la riunione di due giorni a Sirte, nella Libia centro-settentrionale, tra l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abouylane Bathily, e i membri del Comitato militare 5+5, organismo composto da cinque alti ufficiali del governo di Tripoli e altrettanti dell’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Le parti discuteranno degli esiti delle precedenti riunioni riguardanti l'accordo sul cessate il fuoco e le disposizioni per l'allontanamento di mercenari e combattenti stranieri. Si tratta della seconda riunione di questo tipo alla presenza dell'inviato delle Nazioni Unite dal suo arrivo in Libia a metà ottobre, dopo la sua partecipazione alla riunione del Comitato tenutasi sempre a Sirte il 27 dello stesso mese. (segue) (Lit)