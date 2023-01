Libia: al via oggi a Sirte la riunione tra inviato Onu e Comitato militare 5+5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lo stesso Bathily ha auspicato che la riunione del Comitato 5+5 a Sirte possa portare al dispiegamento sul terreno degli osservatori della Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia per monitorare il cessate il fuoco in vigore dall’ottobre 2020. Ad oggi, infatti, il meccanismo di monitoraggio della tregua ha sede a Tripoli, la capitale della Libia controllata dal Governo di unità nazionale, e non a Sirte, città dalla forte valenza simbolica e strategica e dove è basato il Comitato 5+5. Anzitutto si trova nel centro del Golfo della Sirte ed è uno snodo fondamentale lungo l'arteria stradale che percorre la costa libica. (segue) (Lit)