Libia: al via oggi a Sirte la riunione tra inviato Onu e Comitato militare 5+5 (3)

- Su impulso del defunto colonnello Muammar Gheddafi, in questa città ha avuto origine l'Unione Africana: lo stesso complesso di Ouagadougou dove ha sede il Comitato ha dato i natali all'organizzazione regionale. Il rais, peraltro, era nato a 20 chilometri da Sirte e in questo stesso luogo aveva trovato la morte il 20 ottobre del 2011, ucciso da un colpo di pistola alla testa dopo essere stato catturato dai ribelli mentre si nascondeva in una conduttura. Sirte ha visto anche l'ascesa e il tramonto dello Stato islamico, estirpato dalla città nel dicembre del 2016 ma a caro prezzo dalle milizie di Misurata, che hanno perso circa 700 combattenti (oltre 2.000 i feriti) contro le "bandiere nere". Oggi Sirte si trova proprio lungo la linea del fronte del conflitto congelato tra Governo di unità nazionale da una parte ed Esercito nazionale libico dall’altra. (Lit)