Lazio 2023: Antonio Pompeo inaugura il comitato a Cassino con D'Amato

- Antonio Pompeo e Alessio D’Amato, insieme al sindaco Enzo Salera, al consigliere provinciale Gino Ranaldi, a tanti rappresentanti dell’Amministrazione comunale cittadina, a sindaci e rappresentanti dei comuni limitrofi, hanno inaugurato ieri sera il comitato elettorale nella città di Cassino. "Un luogo, quello in piazza Alcide De Gasperi, nei pressi del Comune, in cui si è parlato del governo regionale che serve per far crescere il territorio, assicurare servizi ai cittadini, dotarlo di infrastrutture, scuole e strumenti di sostegno in un momento in cui i problemi quotidiani e reali stanno pesando non poco sui bilanci delle famiglie e sulla loro serenità. Si è parlato soprattutto di sanità, ricordando come il Lazio sia stata la Regione modello nel Paese e in Europa per la gestione del Covid e dello straordinario lavoro portato avanti dall’assessore regionale D’Amato che ha dimostrato tutta l’eccellenza dei medici e del personale sanitario che opera sul territorio", si legge in una nota. (segue) (Com)