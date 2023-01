Lazio 2023: Antonio Pompeo inaugura il comitato a Cassino con D'Amato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un percorso che dobbiamo continuare – ha detto Pompeo, ringraziando i tanti amministratori, cittadini e amici presenti – e sono certo che il territorio ce ne darà l’opportunità. Il programma del candidato presidente non è la storia infinita: è quello che deve essere fatto, e rapidamente, per completare quell’enorme opera di ricostruzione del Lazio da quando il centrodestra l’ha distrutta. Il lavoro fatto sinora sulla sanità è sotto gli occhi di tutti: ebbene, dobbiamo fare di più. Dobbiamo e possiamo unire alla forza dei risultati, la forza del territorio. Dobbiamo mettere al centro la persona, il paziente, la sua dignità: Annalisa Paliotta è un medico dell’ospedale di questa città e conosce dall’interno le criticità che devono essere corrette ma soprattutto vede, con i propri occhi, quello che accade in corsia, al Pronto soccorso, dove scenari drammatici non devono più verificarsi. Ecco perché è quella stessa forza del territorio che orienterà la scelta nelle urne di febbraio: perché è la voce degli uomini e delle donne che chiedono e vogliono essere ascoltati e aiutati in uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese. Allora avanti insieme per un Lazio e un territorio più forti e più grandi". (segue) (Com)