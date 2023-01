Lazio 2023: Antonio Pompeo inaugura il comitato a Cassino con D'Amato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo riusciti a diventare un modello – ha detto Alessio D’Amato – perché abbiamo fatto sistema, abbiamo lavorato uniti per un comune obiettivo, salvando migliaia di vite. Un modello che adesso dobbiamo implementare ed esportare in tutti i settori, a partire dal lavoro, con un patto per lo sviluppo qui nel Cassinate, che sostenga le nostre aziende e favorisca lo sviluppo. Gli scempi della destra li conosciamo benissimo: 9 anni di commissariamento della sanità hanno significato un blocco del turn over al 90 per cento. Ora abbiamo la possibilità di continuare a invertire questa rotta: sette liste a sostegno della mia candidatura a presidente e un programma dettagliato, con punti innovativi, che riguardano i nostri giovani, il lavoro, lo sviluppo, la transizione ecologica. Io ce la metterò tutta perché sono un combattente: l’ho fatto in tutta la mia vita e lo farò fino alla fine. Adesso dobbiamo valorizzare Antonio, Annalisa, votare il Partito Democratico: lo dobbiamo fare per il Cassinate, per il territorio e per la nostra regione. Andiamo a vincere". (Com)