- "La partita è apertissima, siamo alla soglia del 30 per cento. Noi corriamo per vincere". Lo ha affermato oggi la candidata alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta anche dal Terzo Polo, Letizia Moratti, durante l'evento di presentazione dei candidati della propria lista, in corso all'Hotel dei Cavalieri di Milano. (Rem)