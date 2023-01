Nepal: aereo precipitato a Pokhara, recuperati 68 corpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi di 68 passeggeri dell’aereo di linea precipitato questa mattina a Pokhara, in Nepal, sono stati recuperati dai soccorsi, ancora al lavoro sul luogo dell’incidente. Lo riferisce il quotidiano nepalese in lingua inglese “The Rising Nepal”. L’aereo precipitato apparteneva alla compagnia Yeti Airlines e stava volando a Pokhara, seconda città più popolosa del Nepal, dalla capitale Kathmandu con a bordo 72 persone, tra cui quattro membri dell’equipaggio. Tra i deceduti 53 sono cittadini nepalesi, cui si aggiungono cinque indiani, quattro russi, un irlandese, due sudcoreani, un australiano, un francese e un argentino. Il veicolo è entrato in contatto per l'ultima volta con l'aeroporto di Pokhara intorno alle 10:50 ora locale, circa 18 minuti dopo il decollo, per poi precipitare nella vicina gola del fiume Seti. (segue) (Inn)