Nepal: aereo precipitato a Pokhara, recuperati 68 corpi (2)

- Il Nepal, sede di otto delle 14 montagne più alte del mondo, tra cui l'Everest, registra un alto numero di incidenti aerei. Il tempo atmosferico può cambiare improvvisamente e le piste di atterraggio sono generalmente situate in zone montuose difficili da raggiungere. Lo scorso maggio, un volo della Tara Air con a bordo 22 persone si è schiantato contro una montagna dell’Himalaya a un'altitudine di circa 14.500 piedi. Si è trattato del 19mo incidente aereo in Nepal in 10 anni. (Inn)